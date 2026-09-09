Москва9 сен Вести.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал видео с места ликвидации последствий атаки украинских БПЛА. Соответствующие кадры появились в его канале в мессенджере МАХ.

В городе продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Ночью 9 сентября российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников на Краснодарский край — основной удар пришелся по Новороссийску. В результате террористической агрессии погибли 4 человека, в том числе ребенок, еще 29 пострадали. В настоящее время в больницах остаются 17 граждан.

По словам Кравченко, известно о повреждении 8 многоквартирных и частных домов, 3 предприятий, православного храма, 2 детских садов, школы, поликлиники, водопровода, троллейбусной контактной сети.

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), развернут оперативный штаб.

В прокуратуре Краснодарского края для граждан работает горячая линия.