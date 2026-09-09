Штатная подача воды в Новороссийске возобновится к вечеру среды

В Новороссийске восстановили систему водоснабжения после атаки БПЛА Штатная подача воды в Новороссийске возобновится к вечеру среды

Москва9 сен Вести.В городе Новороссийске Краснодарского края восстановлена работа системы водоснабжения на фоне ночных атак украинских беспилотников. Об этом сообщает городской "Водоканал".

Все повреждения водовода на улице Магистральной оперативно устранены аварийной бригадой.

Система водоснабжения полностью восстановлена написано в сообщении организации в MAX

Ожидается, что к вечеру среды вода начнет подаваться в штатном режиме.

Ночные атаки Украины привели к четырем погибшим и 29 пострадавшим. Все получившие травмы были госпитализированы.

Повреждены жилые дома и три предприятия.