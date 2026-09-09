Москва9 сенВести.В городе Новороссийске Краснодарского края восстановлена работа системы водоснабжения на фоне ночных атак украинских беспилотников. Об этом сообщает городской "Водоканал".
Все повреждения водовода на улице Магистральной оперативно устранены аварийной бригадой.
Система водоснабжения полностью восстановленанаписано в сообщении организации в MAX
Ожидается, что к вечеру среды вода начнет подаваться в штатном режиме.
Ночные атаки Украины привели к четырем погибшим и 29 пострадавшим. Все получившие травмы были госпитализированы.
Повреждены жилые дома и три предприятия.