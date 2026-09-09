Минздрав: 28 из 29 раненых госпитализированы после атаки ВСУ на Новороссийск

Почти все пострадавшие после атаки ВСУ на Новороссийск госпитализированы Минздрав: 28 из 29 раненых госпитализированы после атаки ВСУ на Новороссийск

Москва9 сен Вести.В результате массированной атаки украинских бесплотников на Новороссийск 28 из 29 пострадавших госпитализированы в больницы города. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По оперативным данным, в больницы Новороссийска госпитализированы 28 пострадавших … , в том числе 2 детей отметил Кузнецов

Он также добавил, что состояние одного из госпитализированных тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Еще один из пострадавших получил медпомощь амбулаторно.

Помимо медиков Новороссийска к помощи привлечены специалисты мобильного госпиталя Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

Ночью 9 сентября российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников на Краснодарский край — основной удар пришелся по Новороссийску. В результате террористической агрессии погибли 4 человека, в том числе, ребенок, еще 29 пострадали.

Поврежедния получили 3 частных и 5 многоквартирных домов, здание православного храма и детского сада. В Анапе обломками беспилотника повреждены 3 частных дома и детский сад. Также последствия атак зафиксированы в Крымском и Темрюкском районах.

В прокуратуре Краснодарского края для граждан работает горячая линия.