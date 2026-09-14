В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали 5 человек, в том числе ребенок

Из-за обломков БПЛА в Сочи пострадали пять человек, в том числе ребенок В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали 5 человек, в том числе ребенок

Москва14 сен Вести.Из-за падения обломков БПЛА в Сочи пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщает оперштаб Краснодарского края в MAX.

Кроме того, были повреждены три частных дома.

Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно говорится в публикации

В оперштабе проинформировали, что фрагменты БПЛА упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома.

На местах работают специальные и оперативные службы.