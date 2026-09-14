Прошунин: инфраструктура Сочи не пострадала при атаке БПЛА

Прошунин: при атаке БПЛА инфраструктура Сочи в целом не пострадала Прошунин: инфраструктура Сочи не пострадала при атаке БПЛА

Москва14 сен Вести.Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал в MAX о последствиях атаки вражеских БПЛА, которая произошла минувшей ночью. По его словам, инфраструктура города не пострадала и работает штатно.

Атаке подверглись Центральный и Лазаревский районы. Ранее сообщалось, что фрагменты БПЛА упали в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома. Были повреждены три частных домовладения, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Одному человеку потребовалась госпитализация.

После отмены воздушной угрозы специалисты провели подворовой обход. Сейчас он практически завершен, рассказал Прошунин.

В целом инфраструктура города не пострадала и функционирует штатно сказал мэр

В местах падения обломков работают специальные и оперативные службы.