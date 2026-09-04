Объекты санкура в Сочи работают в штатном режиме после ночной беспилотной атаки

Туристические объекты в Сочи работают в штатном режиме после атаки БПЛА Объекты санкура в Сочи работают в штатном режиме после ночной беспилотной атаки

Москва4 сен Вести.Объекты санаторно-курортной и туристической отрасли в Сочи работают в обычном режиме после ночной массированной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил в MAX мэр города Андрей Прошунин.

Объекты санаторно-курортной и туристической отрасли полностью работают в штатном режиме с учетом текущего статуса по безопасности говорится в сообщении

Системы жизнеобеспечения города, объекты социальной, жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры тоже работают штатно, уточнил мэр.

Ранее сообщалось, что противник совершил массированную атаку на гражданскую инфраструктуру в Сочи и Сириусе. В результате удара загорелась нефтебаза, также было повреждено остекление в нескольких жилых домах и других зданиях.