Глава Сочи сообщил о штатной работе инфраструктуры курорта на фоне атаки Мэр Прошунин: на фоне атаки инфраструктура Сочи работает штатно

Москва3 сен Вести.Инфраструктура Сочи работает в штатном режиме, сообщил в MAX мэр города Андрей Прошунин.

Чиновник, сославшись на Минобороны России, отметил, что в четверг, 3 сентября, на Черноморском побережье уничтожили шесть безэкипажных катеров противника.

Постоянно нахожусь на прямой связи с региональным оперативным штабом и докладываю текущую обстановку на нашем курорте. Инфраструктура курорта работает штатно говорится в заявлении

Также Андрей Прошунин подчеркнул, что вопреки действующему запрету на съемку и публикацию происшествий, объектов, сил и средств отражения атаки, в городских пабликах появились соответствующие кадры из Сочи. Их незамедлительно использовали центральные вражеские СМИ и интернет-каналы.

В четверг в Сочи объявлялись тревоги в связи с угрозами атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. В настоящее время предупреждения сняты.