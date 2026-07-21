Москва21 июлВести.В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок, сообщает оперштаб Краснодарского края. Угрозы жизни несовершеннолетнего нет.
Семилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощиговорится в публикации оперштаба в MAX
Там уточнили, что фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи, на месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее сегодня мэр Андрей Прошунин предупредил жителей и гостей города-курорта об угрозе атаки БПЛА.