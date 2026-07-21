Ребенок пострадал у храма в Сочи из-за падения обломков БПЛА Из-за падения обломков беспилотника в Сочи пострадала 7-летняя девочка

Москва21 июл Вести.В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок, сообщает оперштаб Краснодарского края. Угрозы жизни несовершеннолетнего нет.

Семилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи говорится в публикации оперштаба в MAX

Там уточнили, что фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи, на месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее сегодня мэр Андрей Прошунин предупредил жителей и гостей города-курорта об угрозе атаки БПЛА.