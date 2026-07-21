При отражении атаки БПЛА в Сочи легко ранена девочка

Девочка получила ранение в ногу на территории храма в Сочи При отражении атаки БПЛА в Сочи легко ранена девочка

Москва21 июл Вести.Несовершеннолетняя девочка пострадала 21 июля в Сочи во время отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

Сегодня в Сочи пострадал ребенок. Его жизни ничто не угрожает, к счастью, ранение легкое, задело по касательной ногу написал он в мессенджере MAX

Девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Прошунин уточнил, что ЧП произошло на территории храма в Центральном районе Сочи. На месте сейчас работают специальные и оперативные службы.

Кроме того, мэр сообщил, что в Хостинском районе повреждения получил припаркованный автомобиль – людей в нем, к счастью, не было. В целом инфраструктура города функционирует в штатном режиме, заверил Прошунин.

Ранее 21 июля он предупредил жителей и гостей города-курорта об угрозе атаки БПЛА.