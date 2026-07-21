Москва21 июлВести.Несовершеннолетняя девочка пострадала 21 июля в Сочи во время отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.
Сегодня в Сочи пострадал ребенок. Его жизни ничто не угрожает, к счастью, ранение легкое, задело по касательной ногунаписал он в мессенджере MAX
Девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Прошунин уточнил, что ЧП произошло на территории храма в Центральном районе Сочи. На месте сейчас работают специальные и оперативные службы.
Кроме того, мэр сообщил, что в Хостинском районе повреждения получил припаркованный автомобиль – людей в нем, к счастью, не было. В целом инфраструктура города функционирует в штатном режиме, заверил Прошунин.
Ранее 21 июля он предупредил жителей и гостей города-курорта об угрозе атаки БПЛА.