Стекла маршрутки выбиты взрывной волной от осколков БПЛА, упавших на шоссе Сочи

Обломки дрона упали на шоссе в Сочи Стекла маршрутки выбиты взрывной волной от осколков БПЛА, упавших на шоссе Сочи

Москва6 июн Вести.Стекла маршрутки выбиты взрывной волной, образованной обломками БПЛА, упавшими на проезжую часть в Хостинском районе Сочи, сообщил оперштаб Краснодарского края в мессенджере МАХ.

В Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть. В результате взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса, в котором находились 15 человек. Пострадавших нет написали в оперштабе

Там также уточнили, что жители Сочи и Сириуса также сообщают об обнаруженных обломках беспилотников. На местах работают оперслужбы.