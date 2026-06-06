Москва6 июнВести.Стекла маршрутки выбиты взрывной волной, образованной обломками БПЛА, упавшими на проезжую часть в Хостинском районе Сочи, сообщил оперштаб Краснодарского края в мессенджере МАХ.
В Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть. В результате взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса, в котором находились 15 человек. Пострадавших нетнаписали в оперштабе
Там также уточнили, что жители Сочи и Сириуса также сообщают об обнаруженных обломках беспилотников. На местах работают оперслужбы.