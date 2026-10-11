Мэр Сочи рассказал об обстановке после ночной атаки БПЛА Мэр Сочи: проводится ликвидация последствий ночной атаки украинских БПЛА

Москва11 окт Вести.В Адлерском районе Сочи обломки беспилотников обнаружили по трем адресам, в остальных районах — ситуация штатная. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин.

Власти провели оперативный штаб по ликвидации последствий ночной атаки БПЛА.

В Адлерском районе обломки беспилотников обнаружили по трем адресам … Держу ситуацию на личном контроле. При необходимости окажем помощь собственникам поврежденных жилых помещений. Главы Хостинского, Центрального и Лазаревского районов доложили: на данный момент обстановка там штатная написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В результате вражеских действий погибших или пострадавших нет.

На территории города общественный транспорт и коммунальная инфраструктура работают в обычном режиме.

Прошунин попросил граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Согласно сообщениям, опубликованном в канале мэра, в Сочи с 23.49 мск до 06.58 мск действовала угроза атаки БПЛА.