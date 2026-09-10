Прокуратура держит на контроле ситуацию с задержками рейсов в Сочи

В аэропорту Сочи задерживаются десятки рейсов Прокуратура держит на контроле ситуацию с задержками рейсов в Сочи

Москва10 сен Вести.Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных и отмененных из-за действовавших ограничений рейсов в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

В связи с ранее введенными в работе международного аэропорта Сочи ограничениями имеются задержки рейсов, некоторые воздушные суда ушли на запасные аэродромы. Транспортными прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, организованы мобильные приемные для пассажиров сказано в сообщении

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи действовал с 20.21 мск 9 сентября по 06.17 мск 10 сентября.

Согласно данным онлайн-табло авиагавани, задерживаются порядка 90 рейсов.