Москва10 сенВести.Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных и отмененных из-за действовавших ограничений рейсов в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
В связи с ранее введенными в работе международного аэропорта Сочи ограничениями имеются задержки рейсов, некоторые воздушные суда ушли на запасные аэродромы. Транспортными прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, организованы мобильные приемные для пассажировсказано в сообщении
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи действовал с 20.21 мск 9 сентября по 06.17 мск 10 сентября.
Согласно данным онлайн-табло авиагавани, задерживаются порядка 90 рейсов.