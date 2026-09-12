Москва12 сенВести.Сотрудники Южной транспортной прокуратуры держат на контроле соблюдение прав пассажиров задержанных в Сочи авиарейсов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в мессенджере МАХ.
Транспортными прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, организованы мобильные приемные для пассажировотметили в сообщении
Из-за введенных ранее ограничений в аэропорту Сочи задержан ряд рейсов, некоторые воздушные суда ушли на запасные аэродромы.