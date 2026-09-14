Москва14 сенВести.В международном аэропорту Сочи более чем на 10 часов задерживается вылет и прилет почти 70 рейсов, передает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло этой воздушной гавани.
Ранее сообщалось о том, что в этой и некоторых других авиагаванях в целях безопасности неоднократно вводились временные ограничения на полеты.
Вылет и прилет 69 рейсов задерживаются в международном аэропорту Сочи на более 10 часовговорится в сообщении
Уточняется, что на вылет более чем на 10 часов задерживаются 35 рейсов, на прилет – 34.
Всего в аэропорту Сочи по состоянию на данный момент задержано 137 рейсов: 68 на вылет и 69 на прилет.
Сейчас он открыт. предыдущие ограничения в этой авиагавани на прием и выпуск воздушных судов, согласно информации Росавиации в MAX, были сняты сегодня в 9.13.