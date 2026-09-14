Больше 10 часов ждут вылета из Сочи пассажиры почти 70 рейсов

Около 70 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи более чем на 10 часов Больше 10 часов ждут вылета из Сочи пассажиры почти 70 рейсов

Москва14 сен Вести.В международном аэропорту Сочи более чем на 10 часов задерживается вылет и прилет почти 70 рейсов, передает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло этой воздушной гавани.

Ранее сообщалось о том, что в этой и некоторых других авиагаванях в целях безопасности неоднократно вводились временные ограничения на полеты.

Вылет и прилет 69 рейсов задерживаются в международном аэропорту Сочи на более 10 часов говорится в сообщении

Уточняется, что на вылет более чем на 10 часов задерживаются 35 рейсов, на прилет – 34.

Всего в аэропорту Сочи по состоянию на данный момент задержано 137 рейсов: 68 на вылет и 69 на прилет.

Сейчас он открыт. предыдущие ограничения в этой авиагавани на прием и выпуск воздушных судов, согласно информации Росавиации в MAX, были сняты сегодня в 9.13.