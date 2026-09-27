Более 70 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи задерживаются порядка 70 рейсов Более 70 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

Москва27 сен Вести.В международном аэропорту Сочи задерживаются более 70 рейсов – 30 на вылет и 40 на прилет, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

Так, из-за действовавших ограничений на вылет задерживаются рейсы в Москву, Самару, Новосибирск, Тюмень, Омск, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Архангельск, Чебоксары, Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Санкт-Петербург, Красноярск и Пермь. Среди отмененных – рейсы в Саратов, Махачкалу и Уфу.

На прилет задерживаются самолеты из Новосибирска, Омска, Самары, Ульяновска, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Даламана, Стамбула, Тель-Авива, Владикавказа, Минвод, Перми и других городов. Отменены 10 рейсов из Саратова, Махачкалы, Кирова, Москвы, Екатеринбурга и Минеральных Вод. Отменены рейсы из Махачкалы, Саратова и Кирова.

По данным Росавиации, с начала 27 сентября ограничения в аэропорту Сочи вводились трижды.