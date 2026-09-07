В двух сибирских аэропортах задерживаются и отменяются рейсы

В аэропортах Новосибирска и Новокузнецка задерживаются рейсы В двух сибирских аэропортах задерживаются и отменяются рейсы

Москва7 сен Вести.В аэропортах Новосибирска и Новокузнецка задерживается вылет рейсов в Калининград, Сочи и Астану, еще два рейса отменены. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сегодня в международных аэропортах Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина и Новокузнецк (Спиченково) им. Б.В. Волынова задержаны рейсы авиакомпаний "Северный ветер", "Россия", "Сибирь", "Казак Эйр" в города Сочи, Калининград, Астану говорится в сообщении

Кроме того, отменены рейсы авиакомпании "Сибирь" из Новосибирска в Иркутск и Сочи.

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов, добавили в надзорном ведомстве.