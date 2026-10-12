Соблюдение прав пассажиров проверят после задержки рейсов в 6 аэропортах Сибири

Соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов контролирует прокуратура Соблюдение прав пассажиров проверят после задержки рейсов в 6 аэропортах Сибири

Москва12 окт Вести.Западно-Сибирская транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов, сообщили в ведомстве в MAX.

Задержки рейсов шести авиакомпаний объявлены в Барнауле, Горно-Алтайске, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске и Омске.

Проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса сказано в сообщении

Пассажиры "Аэрофлота", "Победы", "Смартавиа", "России", "Сибири" и "Азимута" ожидают отправления в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, и Бангкок (Таиланд).

Также был отменен рейс авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Новосибирск - Москва.