Москва24 октВести.В регионах Дальнего Востока транспортные прокуроры организовали надзорные мероприятия в связи с длительными задержками авиарейсов из дальневосточных аэропортов в Москву. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Сегодня в связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропортах Южно-Сахалинск, Камчатка, Владивосток имеются длительные задержки вылетов рейсов в Москвууточняется в канале надзорного ведомства на платформе MAX
В прокуратуре добавили, что также отложены вылеты рейсов Владивосток — Хабаровск, Владивосток — Южно-Сахалинск и в обратных направлениях. Сотрудники надзорного ведомства контролируют соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 октября в целях безопасности были ограничены полеты в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани отправляют и принимают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Перерывы в работе аэровокзалов также фиксировались в течение 23 октября.