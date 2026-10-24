На Дальнем Востоке прокуратура взяла на контроль задержки авиарейсов в Москву

Задержки авиарейсов в Москву на Дальнем Востоке взяты на контроль прокуратурой На Дальнем Востоке прокуратура взяла на контроль задержки авиарейсов в Москву

Москва24 окт Вести.В регионах Дальнего Востока транспортные прокуроры организовали надзорные мероприятия в связи с длительными задержками авиарейсов из дальневосточных аэропортов в Москву. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Сегодня в связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропортах Южно-Сахалинск, Камчатка, Владивосток имеются длительные задержки вылетов рейсов в Москву уточняется в канале надзорного ведомства на платформе MAX

В прокуратуре добавили, что также отложены вылеты рейсов Владивосток — Хабаровск, Владивосток — Южно-Сахалинск и в обратных направлениях. Сотрудники надзорного ведомства контролируют соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 октября в целях безопасности были ограничены полеты в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани отправляют и принимают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Перерывы в работе аэровокзалов также фиксировались в течение 23 октября.