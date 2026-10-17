Аэропорты Внуково и Домодедово ограничили работу Аэропорты Внуково и Домодедово отправляют авиарейсы по согласованию

Москва17 окт Вести.Два московских аэропорта – Внуково и Домодедово – временно работают с ограничениями, принимая и отправляя авиарейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом пресс-служба Росавиации сообщает в MAX.

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней говорится в сообщении

Уточняется, что в расписании рейсов могут быть изменения. Ограничительные меры приняты с целью обеспечить безопасность полетов, а за ситуацией в аэропортах можно следить с помощью онлайн-табло.