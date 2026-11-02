Росавиация: аэропорты Шереметьево и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Аэропорты Шереметьево и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию Росавиация: аэропорты Шереметьево и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Москва2 ноя Вести.В московских аэропортах Шереметьево и Домодедово вечером в понедельник, 2 ноября, введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Воздушные гавани обслуживают рейсы по согласованию, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорты Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в сообщении

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов. Возможны изменения в расписании.

Ранее сообщалось о закрытии для полетов аэропорта Внуково.