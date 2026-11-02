Москва2 нояВести.В московских аэропортах Шереметьево и Домодедово вечером в понедельник, 2 ноября, введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Воздушные гавани обслуживают рейсы по согласованию, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорты Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в сообщении
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов. Возможны изменения в расписании.
Ранее сообщалось о закрытии для полетов аэропорта Внуково.