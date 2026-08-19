Два российских аэропорта работают по согласованию Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

Москва19 авг Вести.Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней, об этом сообщает Росавиация, соответствующий текст был опубликован в канале ведомства в мессенджере МАХ 19 августа в 01.47 по московскому времени.

В тексте отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажиры могут узнать информацию о своем рейсе, воспользовавшись услугами онлайн-табло аэропортов.

В Росавиации также уточнили, что меры по согласованию приняты для обеспечения безопасности полетов. Сроки их действия не определены.