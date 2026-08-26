Аэропорт Внуково работает по согласованию Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва26 авг Вести.Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила после полуночи 26 августа пресс-служба Росавиации в MAX. Информация об этом была размещена в канале ведомства в 00.04 по московскому времени.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в тексте

Пассажиры могут уточнить статус рейса на онлайн-табло аэропорта. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.