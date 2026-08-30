Москва30 авгВести.Утром в воскресенье, 30 августа, аэропорты Внуково и Шереметьево начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванейотмечается в сообщении
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.