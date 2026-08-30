Московские аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию Московские аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию

Москва30 авг Вести.Утром в воскресенье, 30 августа, аэропорты Внуково и Шереметьево начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней отмечается в сообщении

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.