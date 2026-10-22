Москва22 октВести.В связи с ограничениями воздушного пространства в аэропорту Шереметьево воздушная гавань обслуживает рейсы по согласованию, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в сообщении, которое было опубликовано в 02.22 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры вводятся для безопасности полетов.
Ранее сообщалось о закрытии столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское).