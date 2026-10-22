В Росавиации сообщили об ограничениях на полеты в районе аэропорта Шереметьево

Московский аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию В Росавиации сообщили об ограничениях на полеты в районе аэропорта Шереметьево

Москва22 окт Вести.В связи с ограничениями воздушного пространства в аэропорту Шереметьево воздушная гавань обслуживает рейсы по согласованию, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в сообщении, которое было опубликовано в 02.22 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры вводятся для безопасности полетов.

Ранее сообщалось о закрытии столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское).