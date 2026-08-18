Аэропорт Шереметьево работает по согласованию Росавиация: аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва18 авг Вести.Аэропорт Шереметьево в ночь на 18 августа принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, причиной для введения ограничений стала необходимость обеспечить безопасность воздушного транспорта.

В Росавиации подчеркнули, что расписание рейсов в сложившейся ситуации может меняться и порекомендовали узнавать информацию о нужном рейсе на онлайн-табло аэропорта.