Москва4 октВести.В аэропорту Шереметьево самолеты принимают и выпускают по согласованию с уполномоченными ведомствами. Об этом сообщила Росавиация на платформе мессенджере MAX.
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органамиговорится в публикации
Это связано с режимом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.
Отмечается, что в расписании возможны изменения. Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта.