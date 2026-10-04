Аэропорт Шереметьево отправляет и принимает рейсы по согласованию с органами

В Шереметьево рейсы выполняются по согласованию с соответствующими органами Аэропорт Шереметьево отправляет и принимает рейсы по согласованию с органами

Москва4 окт Вести.В аэропорту Шереметьево самолеты принимают и выпускают по согласованию с уполномоченными ведомствами. Об этом сообщила Росавиация на платформе мессенджере MAX.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами говорится в публикации

Это связано с режимом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Отмечается, что в расписании возможны изменения. Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта.