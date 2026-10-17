Москва17 окт Вести.После снятия ограничений, введенных ранее в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево, авиакомпании корректируют расписание, сообщает в MAX пресс-служба авиагавани.

Аэропорт Шереметьево обслуживает пассажиров и авиакомпании без ограничений, но с учетом текущей ситуации.

Рейсы на вылет и прилет в ближайшее время будут выполняться по факту готовности и исходя из фактической ситуации сказано в сообщении

Информацию о статусе рейса можно узнать на онлайн-табло, на сайте в разделе управление бронированием, в колл-центре и мобильном приложении, а также в чат-боте авиаперевозчика.