Москва19 авг Вести.Авиагавань Шереметьево вновь принимает и отправляет рейсы. Об этом информирует Росавиация в мессенджере MAX в 7.32.

Аэропорт Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

Сегодня ночью сообщалось, что столичные аэропорты Внуково и Шереметьево принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районах этих авиагаваней.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации.