Москва21 авгВести.Шереметьево вновь принимает и отправляет рейсы после введенных там утром 21 августа ограничений на полеты.
О возобновлении штатной работы авиагавани информирует Росавиация в мессенджере MAX в 8.25.
Аэропорт Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации
Ведомство напоминает, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее пресс-служба Шереметьево предупредила пассажиров, что из-за плана "Ковер" возможно более длительное ожидание рейсов.