В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Москва21 авг Вести.Шереметьево вновь принимает и отправляет рейсы после введенных там утром 21 августа ограничений на полеты.

О возобновлении штатной работы авиагавани информирует Росавиация в мессенджере MAX в 8.25.

Аэропорт Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

Ведомство напоминает, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пресс-служба Шереметьево предупредила пассажиров, что из-за плана "Ковер" возможно более длительное ожидание рейсов.