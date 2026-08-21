Москва21 авгВести.В связи с действием плана "Ковер" в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево введены временные ограничения, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Пассажиров предупреждают о возможных корректировках в расписании полетов.
В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного суднаговорится в заявлении пресс-службы Шереметьево в MAX
Пассажирам рекомендовали следить за статусами рейсов через коммуникационные каналы авиакомпаний, в том числе через онлайн-табло, мобильные приложения и другие ресурсы.
Ранее в Росавиации заявили о введении временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево.