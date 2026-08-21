В Шереметьево предупредили о более длительном ожидании рейсов из-за "Ковра" Из-за плана "Ковер" в Шереметьево пассажирам придется дольше ждать вылета

Москва21 авг Вести.В связи с действием плана "Ковер" в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево введены временные ограничения, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиров предупреждают о возможных корректировках в расписании полетов.

В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна говорится в заявлении пресс-службы Шереметьево в MAX

Пассажирам рекомендовали следить за статусами рейсов через коммуникационные каналы авиакомпаний, в том числе через онлайн-табло, мобильные приложения и другие ресурсы.

Ранее в Росавиации заявили о введении временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево.