В Шереметьево предупредили о корректировки расписания Аэропорт Шереметьево работает по скорректированному расписанию

Москва27 авг Вести.Столичный аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы на прилет и вылет по скорректированному расписанию из-за временных ограничений в аэропортах разных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

В настоящее время в расписании авиакомпаний возможны вынужденные корректировки времени вылета и прилета рейсов. Изменения связаны с действующими временными ограничениями в воздушном пространстве южных аэропортов и в других регионах страны сказано в сообщении

Пассажирам рекомендовали перед прибытием в аэропорт проверять информацию о статусе своего рейса на онлайн-табло.