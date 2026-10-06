В Шереметьево создали оперштаб на фоне длительных ограничений

В Шереметьево предупредили о возможных отменах рейсов В Шереметьево создали оперштаб на фоне длительных ограничений

Москва6 окт Вести.В столичном аэропорту Шереметьево действует оперативной штаб в связи с длительными ограничениями, действовавшими в воздушном пространстве авиагавани. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту с 02.00 мск действует оперативный штаб. Производственные службы в усиленном составе находятся на рабочих местах и оказывают содействие пассажирам и авиакомпаниям говорится в сообщении

Из-за запрета на прием и выпуск самолетов авиакомпании начали корректировать расписание, возможны отмены, предупредили в Шереметьево. Пассажирам необходимо проверить статус рейса перед выездом в аэропорт.

Сейчас аэропорт возобновил работу в штатном режиме.