Москва23 окт Вести.В столичном аэропорту Шереметьево проводится эвакуация пассажиров на фоне угрозы атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Службы аэропорта оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места укрытия, в том числе уводят пассажиров с бортов воздушных судов, проводят инструктаж по действиям в текущей ситуации. Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов сказано в сообщении

Отмечается, что в расписании полетов возможны корректировки. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию вылета, добавили в аэропорту.

Ранее в Росавиации сообщили, что работа гражданской авиации в аэропортах московского авиаузла находится на особом контроле.