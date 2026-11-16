Москва16 ноя Вести.В аэропорту Шереметьево в целях безопасности ограничены полеты самолетов, что может привести к изменению расписания авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росаваиции.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее вечером 15 ноября аналогичные меры безопасности были введены в аэропорту Внуково.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне вечером сообщал о ликвидации на подлете к столице 82 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Два беспилотника были сбиты в небе над подмосковной Истрой.