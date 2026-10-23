Москва23 октВести.В столичном аэропорту Шереметьево в целях безопасности введены ограничения на полеты, в результате чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время усиленные меры безопасности действуют в 15 российских аэропортах, включая Пермь, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Пензу, Ижевск и Чебоксары. В большинстве регионов действует режим беспилотной опасности.