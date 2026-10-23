В аэропорту Шереметьево введены ограничения на полеты Росавиация ограничила полеты в аэропорту Шереметьево

Москва23 окт Вести.В столичном аэропорту Шереметьево в целях безопасности введены ограничения на полеты, в результате чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время усиленные меры безопасности действуют в 15 российских аэропортах, включая Пермь, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Пензу, Ижевск и Чебоксары. В большинстве регионов действует режим беспилотной опасности.