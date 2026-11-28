Москва28 нояВести.В аэропорту Шереметьево в целях безопасности ограничены полеты самолетов, в результате чего возможны изменения в расписании рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее вечером 28 ноября аналогичные меры безопасности ввели в аэропорту Внуково.