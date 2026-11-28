В аэропорту Шереметьево вслед за Внуково ограничили полеты самолетов Росавиация ограничила полеты в аэропорту Шереметьево

Москва28 ноя Вести.В аэропорту Шереметьево в целях безопасности ограничены полеты самолетов, в результате чего возможны изменения в расписании рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее вечером 28 ноября аналогичные меры безопасности ввели в аэропорту Внуково.