Аэропорт Внуково перешел на прием и отправку рейсов по согласованию

Аэропорт Внуково отправляет рейсы по согласованию Аэропорт Внуково перешел на прием и отправку рейсов по согласованию

Москва28 ноя Вести.Московский аэропорт Внуково перешел на прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Соответствующее сообщение появилось в 21.42 по московскому времени в MAX.

Возможны корректировки в расписании рейсов уточняется в публикации

Меры приняли из соображений безопасности.

Статус рейса можно посмотреть на онлайн-табло Внуково.