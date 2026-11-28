Москва28 нояВести.Московский аэропорт Внуково перешел на прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Соответствующее сообщение появилось в 21.42 по московскому времени в MAX.
Возможны корректировки в расписании рейсовуточняется в публикации
Меры приняли из соображений безопасности.
Статус рейса можно посмотреть на онлайн-табло Внуково.