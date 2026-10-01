Аэропорт Внуково принимает рейсы по согласованию с властями

Аэропорт Внуково работает по согласованию с органами из-за ограничений Аэропорт Внуково принимает рейсы по согласованию с властями

Москва1 окт Вести.В аэропорту Внуково вылеты и прилеты осуществляются только с разрешения уполномоченных органов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Отмечается, что мера связана с режимом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани написал Артем Кореняко

Данное решение принято ради безопасности авиаперелетов.

Расписание может корректироваться. Уточнить статус рейса можно на онлайн-табло аэропорта.