Москва1 октВести.В аэропорту Внуково вылеты и прилеты осуществляются только с разрешения уполномоченных органов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Отмечается, что мера связана с режимом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванинаписал Артем Кореняко
Данное решение принято ради безопасности авиаперелетов.
Расписание может корректироваться. Уточнить статус рейса можно на онлайн-табло аэропорта.