В аэропорту Внуково рейсы отправляют по согласованию с органами Аэропорт Внуково работает по согласованию с уполномоченными органами

Москва17 авг Вести.В аэропорту Внуково все вылеты и прилеты теперь проходят только с разрешения уполномоченных органов. Такое решение связано с действующим режимом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэрогавани. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства написал Артем Кореняко

Отмечается, что данные меры приняты для безопасности авиаперелетов.

В расписании возможны изменения. Актуальную информацию о рейсах можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.