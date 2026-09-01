Москва1 сенВести.Аэропорт Внуково продолжает работу, но прием и отправка рейсов теперь осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами. Ограничения введены в связи с временным запретом на использование воздушного пространства. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органаминаписал Артем Кореняко
Отмечается, что данные меры приняты для безопасности пассажиров и экипажей.
Возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэрогавани.