Аэропорт Внуково принимает рейсы по согласованию с уполномоченными органами

В аэропорту Внуково рейсы отправляют по согласованию с органами Аэропорт Внуково принимает рейсы по согласованию с уполномоченными органами

Москва1 сен Вести.Аэропорт Внуково продолжает работу, но прием и отправка рейсов теперь осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами. Ограничения введены в связи с временным запретом на использование воздушного пространства. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами написал Артем Кореняко

Отмечается, что данные меры приняты для безопасности пассажиров и экипажей.

Возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэрогавани.