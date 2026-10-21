Москва21 октВести.В московском аэропорту Внуково в ночь на среду, 21 октября, введены временные ограничения, рейсы отправляются по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в сообщении, которое было опубликовано в 02.15 по московскому времени.
В Росавиации пояснили, что данные меры предприняты для безопасности полетов.