В связи с временными ограничениями аэропорт Внуково работает по согласованию

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию В связи с временными ограничениями аэропорт Внуково работает по согласованию

Москва21 окт Вести.В московском аэропорту Внуково в ночь на среду, 21 октября, введены временные ограничения, рейсы отправляются по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в сообщении, которое было опубликовано в 02.15 по московскому времени.

В Росавиации пояснили, что данные меры предприняты для безопасности полетов.