Москва31 авгВести.В ночь на понедельник, 31 августа, московский аэропорт Внуково в связи с ограничениями начал обслуживает рейсы по согласованию, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотмечается в сообщении, которое опубликовано в 01.38 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.