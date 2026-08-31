В связи с ограничениями аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию В связи с ограничениями аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Москва31 авг Вести.В ночь на понедельник, 31 августа, московский аэропорт Внуково в связи с ограничениями начал обслуживает рейсы по согласованию, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое опубликовано в 01.38 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.