Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Внуково отправляет рейсы по согласованию Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва21 авг Вести.Московский аэропорт Внуково отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется следить за расписанием рейсов и уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

Ранее сообщалось, Росавиация разрешила полеты в пяти аэропортах страны.