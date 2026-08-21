Москва21 авгВести.В пяти российских аэропортах возобновились полеты после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что речь идет воздушных гаванях Владикавказа (Беслан), Волгограда, Грозного (Северный), Краснодара (Пашковский) и Саратова (Гагарин).
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее 21 августа в республиках Северного Кавказа, Волгоградской области и Краснодарском крае объявлялась тревога из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.