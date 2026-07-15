Москва15 июл Вести.Аэропорты десяти городов России возобновили авиасообщение после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В частности, возобновлены полеты в воздушных гаванях Пензы, Саратова, Бугульмы, Нижнекамска, Ижевска, Казани, Кирова, а также Самары, Чебоксар и Ульяновска. В ряде регионов ограничения на полеты вводились на фоне опасности ракетной атаки.