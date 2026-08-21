В республиках Северного Кавказа объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в республиках Северного Кавказа В республиках Северного Кавказа объявлена опасность атаки БПЛА

Москва21 авг Вести.Опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории республик Северного Кавказа. Об этом сообщил дагестанский республиканский главк МЧС России.

Опасность атаки БПЛА по Республикам Северного Кавказа 02.46. По возможности оставайтесь дома! Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 21 августа беспилотная опасность была объявлена на территории Ставропольского края.