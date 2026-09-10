На Северном Кавказе объявлена тревога из-за опасности атак БПЛА Тревога из-за опасности атак БПЛА объявлена на Северном Кавказе

Москва10 сен Вести.Тревога из-за опасности атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на Северном Кавказе. Об этом сообщил дагестанский республиканский главк МЧС России.

Опасность атаки БПЛА по Республикам Северного Кавказа. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Возможны перебои мобильного интернета говорится в канале ведомства на платформе MAX

О беспилотной угрозе предупредили жителей своих регионов через каналы в MAX губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Карачаево-Черкесии Казбек Коков, а также служба РСЧС по Республике Ингушетия.

Ранее в ночь на 10 сентября тревога из-за беспилотной опасности объявлялась в южных регионах России, включая Краснодарской край и Астраханскую область.