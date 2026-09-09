Беспилотная угроза на Кубани, в Адыгее, Астраханской и Волгоградской областях

В четырех регионах на юге России объявлена беспилотная опасность Беспилотная угроза на Кубани, в Адыгее, Астраханской и Волгоградской областях

Москва9 сен Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Адыгеи, Краснодарского края, а также Астраханской и Волгоградской областей. Об этом сообщили региональные службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА говорится, в частности, в сообщении краснодарского МЧС

Ранее, согласно актуальным данным местных властей, воздушная тревога сработала в Ростовской области, где украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Таганрог. Об этом сообщила в MAX глава города Светлана Камбулова.