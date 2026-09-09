Москва9 сенВести.Режим беспилотной опасности введен на территории Адыгеи, Краснодарского края, а также Астраханской и Волгоградской областей. Об этом сообщили региональные службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛАговорится, в частности, в сообщении краснодарского МЧС
Ранее, согласно актуальным данным местных властей, воздушная тревога сработала в Ростовской области, где украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Таганрог. Об этом сообщила в MAX глава города Светлана Камбулова.