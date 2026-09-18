Москва18 сен Вести.Тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Северного Кавказа. Об этом сообщил дагестанский республиканский главк МЧС России.

Опасность атаки БПЛА по Республикам Северного Кавказа. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Возможны перебои мобильного интернета говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX

Ранее сообщалось, что ночью 18 сентября украинские БПЛА атаковали Краснодар. Силы ПВО отразили на подлете к Москве атаку 20 вражеских беспилотников.