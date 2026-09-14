На Северном Кавказе объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена на Северном Кавказе

Москва14 сен Вести.Опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Северного Кавказа. Об этом сообщил дагестанский республиканский главк МЧС России.

Опасность атаки БПЛА по Республикам Северного Кавказа. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Возможны перебои мобильного интернета говорится в канале ведомства на платформе MAX

На данный момент информацию об угрозе подтвердили в MAX главы Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Сергей Меняйло и Казбек Коков, а также служба РСЧС по Республике Ингушетия.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в южных регионах России, включая Ростовскую область и Крым. Согласно актуальным данным местных служба РСЧС, опубликованным в MAX, режим беспилотной опасности действует также в Краснодарском крае и Волгоградской области.

Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропортах Сочи, Тамбова и Краснодара на фоне угрозы атак вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).